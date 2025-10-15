ارتفاع قياسي للذهب وسط مخاوف تجارية بين واشنطن وبكين

صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد ليقترب من 4200 دولار للأوقية، مدفوعًا بزيادة التوقعات بشأن مزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتجدد المخاوف التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.9% ليصل إلى 4178.15 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:48 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ مستوى قياسيًا عند 4186.68 دولار في وقت سابق من الجلسة، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 4197.50 دولار.

وأشار محللون إلى أن إغلاق الحكومة الأمريكية والتعليقات الحذرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عززت توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. وقال باول إن سوق العمل الأمريكية لا تزال ضعيفة، وأن قرارات أسعار الفائدة ستُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة مع مراعاة بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف.

ويتوقع المستثمرون خفض الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، مع توقع مماثل في ديسمبر، ما عزز مكاسب الذهب الذي ارتفع بنسبة 59% منذ بداية العام نتيجة عوامل عدة تشمل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، الشراء القوي من البنوك المركزية، والتقليص من الاعتماد على الدولار.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد قفزت الفضة 1.4% إلى 52.17 دولار للأوقية بعد تسجيل مستوى قياسي عند 53.60 دولار أمس، مدفوعة بتقلص المعروض في السوق الفورية، بينما ارتفع البلاتين 0.7% إلى 1648.80 دولار، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1528.68 دولار للأوقية.