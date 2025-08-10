ارتفاع كبير بدرجات الحرارة… وتحذير من أشعة الشمس والحرائق!

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود العشر درجات في المناطق الداخلية مع رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية ويستمر.

تأثيرها طيلة الاسبوع المقبل حيث تبدأ بالانحسار تدريجياً بدءاً من يوم الجمعة.

معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين ٢٥ و٣٣، طرابلس بين ٢٤ و٣٢، وزحلة بين ١٨ و٣٥ درجة.

تحذير من التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر على الساحل مع احتمال تساقط رذاذ خفيف شمال البلاد في الفترة المسائية.

الإثنين: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرَ.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما ترتفع على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية وارتفاع بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحياناً.