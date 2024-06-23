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ارتفاع كبير بمبيعات مولدات الكهرباء الإسرائيلية بسبب تهديدات حزب الله

منذ ساعة واحدة
مستوطنة شمال إسرائيل

مستوطنة شمال إسرائيل

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن “ارتفاع كبير بمبيعات مولدات الكهرباء بإسرائيل إثر مخاوف من حـرب يعطل فيها حزب الله إمدادات الكهرباء”.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن وزير الطاقة الإسرائيلي ايلي كوهين، تأكيده أن “منشآت الطاقة مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله ونعمل على حمايتها”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أدت فيه زيادة الهجمات عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل و”حزب الله” إلى زيادة المخاوف بشأن احتمال اندلاع حرب أخرى وصراع شامل في الشرق الأوسط، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي أن تل أبيب “ليست في وضع مناسب لخوض قتال على الجبهتين الشمالية والجنوبية”، مؤكدا أن قتال حزب الله سيكون معقدا “الآن أو لاحقا”.

وقال رئيس مجلس المطلة لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن 40% من المنازل تضررت بالمنطقة، في حين تعرضت 200 منزل للاحتراق خلال الأشهر الثمانية الماضية بسبب الهجمات بالصواريخ والمسيرات من لبنان.

وأضاف المسؤول المحلي أن “الحكومة اختفت بالنسبة لنا وعلى ما يبدو فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشغول بأشياء أخرى”.

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