إرتفاع لافت في أعداد الوافدين إلى لبنان.. إليكم التفاصيل

شهدت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نشاطاً ملحوظاً خلال شهر تموز الفائت ان على صعيد أعداد المسافرين عبر هذا المرفق الحيوي الهام، او بالنسبة للرحلات الجوية لشركات الطيران من لبنان واليه.

على صعيد الركاب، كان لافتاً ارتفاع اعداد الوافدين الى لبنان بنسبة زادت عن 15 بالمئة مقارنة مع شهر تموز 2024, وسجل مجموع الركاب عبر المطار خلال الشهر السابع من العام الجاري 873 ألفاً و95 راكباً، وهو العدد الشهري الأكبر للركاب منذ مطلع هذا العام، وبذلك يرتفع المجموع العام للركاب عبر المطار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2025 الى ثلاثة ملايين و872 ألفاً و223 راكباً.