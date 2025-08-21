ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان

سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2025 ارتفاعا وقدره 1,32 في المئة بالنسبة لشهر حزيران 2025، مع العلم أن التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن تموز 2025 بلغ 14,27 في المئة بالنسبة لشهر تموز من العام 2024.

أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر تموز على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:

– إرتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,87 في المئة.

– إرتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,46 في المئة.

– إرتفاعا في محافظة الشمال وقدره 1,10 في المئة.

– إرتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,09 في المئة.

– إرتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,92 في المئة.

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0,82 في المئة.

يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www .

يذكر ان إدارة الاحصاء المركزي، تصدر شهريا، الرقم القياسي لمؤشر أسعار الاستهلاك على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، وتنشره في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة عبر “الوكالة الوطنية للاعلام”، وذلك في أول يوم عمل يلي العشرين من كل شهر وتنشره على صفحتها على الانترنت.