ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك 14,65 في المئة

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن “مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لتشرين الأول 2022، سجّل ارتفاعاً وقدره 14,65 في المئة بالنّسبة لأيلول 2022، كما سجّل هذا الرّقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعًا في محافظة بيروت وقدره 14,41 في المئة

– ارتفاعًا في محافظة جبل لبنان وقدره 14,56 في المئة

– ارتفاعًا في محافظة الشمال وقدره 16,54 في المئة

– ارتفاعًا في محافظة البقاع وقدره 12,92 في المئة

– ارتفاعًا في محافظة الجنوب وقدره 14,65 في المئة

– ارتفاعًا في محافظة النبطية قدره 12,74 في المئة

ووزّعت ادارة الاحصاء جدولا بالارتفاع الحاصل في كل باب من ابواب الانفاق بين تشرين الاول 2022 وكانون الاول 2019 كالآتي:

أبواب الانفاق: التغير بين تشرين الاول 2022 وكانون الاول 2019

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية 5884,51 في المئة

مشروبات روحية وتبغ وتنباك 359,50 في المئة

الالبسة والاحذية 4111,14 في المئة

مسكن مياه وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى 246,57 في المئة

ايجار 21,27 في المئة

ايجار قديم 20,76 في المئة

القيمة التأجيرية للمالكين 16,40 في المئة

مياه وغاز وكهرباء ومحروقات اخرى 1500,83

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للمنزل 4267,81

الصحة 1338,28 في المئة

النقل 3758,42 في المئة

اتصالات 719,26 في المئة

الاستجمام والتسلية والثقافة 1610,95 في المئة

التعليم 333,85 في المئة

مطاعم وفنادق 7777,45 في المئة

سلع وخدمات متفرقة 2910,48 في المئة

الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك 1499,00 في المئة

وأشارت ادارة الاحصاء إلى أنّ “مؤشّر أسعار الاستهلاك في لبنان لتشرين الاول 2022 سجّل ارتفاعًا وقدره 158,46 في المئة بالنسبة لتشرين الاول 2021″، لافتةً إلى أنّه “يمكن مراجعة الأرقام القياسيّة السّابقة على صفحة الإنترنت الخاصّة بالإدارة، على العنوان الآتي: www.cas.gov.lb”.