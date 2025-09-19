ارتفاع مجدداً بدرجات الحرارة ورياح نشطة.. وتحذير من خطر الحرائق!

يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، طقس صيفي مستقر خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة حتى يوم الخميس المقبل.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن “معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و36 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحياناً ويرتفع معها موج البحر، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق فترة قبل الظهر، يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ويتحول الى قليل الغيوم

– السبت: صافٍ اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة خاصة شمال البلاد مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

– الأحد: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية والجبلية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح لذل نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الإثنين: صافٍ اجمالاً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ4 درجات فتلامس الـ35 درجة في المناطق الساحلية الشمالية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.