ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يُسيطر طقس ربيعي معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة برياح خماسينية حارة ومغبرة مصدرها مصر، تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم الخميس حيث تتخطى درجات الحرارة الـ ٣٣ درجة على الساحل وفي الداخل، تنحسر تدريجياً يوم الجمعة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: مشمس إجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى من دون تعديل فعلى الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد مساء.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ ٦ درجات مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة احيانا محملة بطبقات خفيفة من الغبار.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بحيث تتخطى الـ ٣٣ درجة على الساحل وفي الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح محليا وتصل سرعتها لحدود الـ ٦٥ كلم/ساعة مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: متوسط إجمالا, يسوء احيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠% و75%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢١°م.

الضغط الجوي: ١٠٢٠ HPA أي ما يعادل: ٧٦٥ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٥٨.

ساعة غروب الشمس: ١٩:١٥.