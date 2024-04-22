الأثنين 13 شوال 1445 ﻫ - 22 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

منذ 10 دقائق
ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة

A A A
طباعة المقال

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يُسيطر طقس ربيعي معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة برياح خماسينية حارة ومغبرة مصدرها مصر، تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم الخميس حيث تتخطى درجات الحرارة الـ ٣٣ درجة على الساحل وفي الداخل، تنحسر تدريجياً يوم الجمعة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: مشمس إجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى من دون تعديل فعلى الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد مساء.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ ٦ درجات مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة احيانا محملة بطبقات خفيفة من الغبار.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بحيث تتخطى الـ ٣٣ درجة على الساحل وفي الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح محليا وتصل سرعتها لحدود الـ ٦٥ كلم/ساعة مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
الانقشاع: متوسط إجمالا, يسوء احيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠% و75%.
حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.
حرارة سطح الماء: ٢١°م.
الضغط الجوي: ١٠٢٠ HPA أي ما يعادل: ٧٦٥ ملم زئبق.
ساعة شروق الشمس: ٠٥:٥٨.
ساعة غروب الشمس: ١٩:١٥.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب رازي الحاج
    رازي الحاج: لن نسمح لأحد باستغلال أي ملف من أجل مآرب شخصية بالسياسة
    اللجنة الخماسية في لبنان
    "الخماسية" إلى مرحلة التقييم.. اللقاءات تمت والفوارق على حالها
    بلدية جديدة البوشرية- السد
    رئيس حزب يميني يطلب تحقيقاً في تعيين غير قانوني لأمين بلدية "البوشرية-السد"

    الأكثر قراءة

    قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    بين إيران وإسرائيل.. "نيران صديقة"!
    رئيس بلدية هيتلا يروي حادثة الاعتداء عليه.. اليكم التفاصيل
    حارة حريك
    حادث صدم ومطاردة في حارة حريك.. ماذا يجري؟