ارتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار في التحويلات النقدية!

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سجّل سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان كما حدّدته مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان اليوم: 3840 ل.ل.

يُطبّق في كافة شركات تحويل الأموال: “أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، بوب فينانس (BOB Finance)، كاش يونايتد (Cash United)، مصري موني إكسبرس (MME)، أونلاين كاش أنترناشيونال (OCI)”.

يُذكر أنّ “سعرُ صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان، كان صباح اليوم الجمعة: “3,200 ل.ل.”.

يذكر أن سعر صرف الددولار قد سجل مساء أمس 7000 ليرة في بعض المناطق، ما أدى إلى سخط شعبي كبير تمثل في إغلاق التجار لمحلاتهم، ونزول المواطنين لقطع الطرقات على مختلف الأراضي اللبنانية.