السبت 14 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 18 ديسمبر 2021 |
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ارتفاع ملحوظ لدولار السوق السوداء

منذ 5 ساعات
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم السبت ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تراوح بين 27100 ليرة لبنانية للشراء و27000 ليرة لبنانية للبيع.

أعلن مصرف لبنان المركزي، قبل أسبوعين عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.
احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

ويواجه الاقتصاد اللبناني تراجعا منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.

وانخفضت الليرة اللبنانية، التي كان يجري تداولها عند 1500 مقابل الدولار قبل الأزمة، إلى نحو 25 ألف ليرة في السوق غير الرسمية. وجرى تداولها على منصة الصيرفة بالأمس عند 22300 مقابل الدولار.

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