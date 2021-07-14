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ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات بـ”كورونا”

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 14 - يوليو - 2021 6:09 مساءً
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الأربعاء 517 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة.

في هذا المجال، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن “أرقام كورونا مخيفة لأنّها تتضاعف في كلّ أسبوع وهذا يعني أنّنا دخلنا في موجة قاسية ونحن نعمل على مراقبة الوضع”.

قال: “تمكّنّا من إيجاد حلّ موقّت لتأمين المازوت للمستشفيات ولكنّها لا تزال مهدّدة بانقطاع المادة في أي يوم لأنّ الكميات محدودة ولا يوجد استيراد منتظم للمادة”.

كما اعتبر في حديث إذاعي: ان “مشكلة انقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية كبيرة جداً والأمور وصلت إلى مرحلة الخطر وهناك أدوية أساسية إما مقطوعة أو ندفع أسعاراً باهظة جداً لتأمينها”.

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