ارتفاع نسبة الانتحار في لبنان!

شهدت المؤشرات الأمنية خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي تحسناً طفيفاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

إذ تراجع عدد السيارات المسروقة وأعمال السرقة وارتفعت أعداد القتلى وحالات الانتحار وفقاً لما هو مبين في الجدول الآتي:

– تراجع عدد السيارات المسروقة بنسبة 6.3%.

– تراجع حوادث السرقة بنسبة 6.5%.

– زيادة عدد القتلى بنسبة 18.3%

– زيادة عدد حالات الانتحار بنسبة 7.8%.

وفي مقارنة بين شهري تموز 2021 وتموز 2022 شهدت المؤشرات الأمنية تحسناً ملحوظاً:

تراجع عدد السيارات المسروقة بنسبة 40.1%.

تراجع حوادث السرقة بنسبة 21.3%.

زيادة أعداد القتلى بنسبة 68.4%.

زيادة عدد حالات الانتحار بنسبة 46.2%.