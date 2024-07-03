ارتفاع وتيرة التصعيد جنوباً.. ما هي آخر التطورات؟

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن “عشرات الصواريخ أُطلقت على شمال إسرائيل من لبنان”، اليوم الأربعاء.

ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية: “إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بشمال إسرائيل”.

فيما أفادت مصادر مطلعة بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان، وأضافت بأن “رشقة صاروخية واسعة من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء: “إن القوات الإسرائيلية ستكون مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضروري ضد جماعة حزب الله اللبنانية مع أن من الأفضل التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض”.

أضاف غالانت في بيان أصدره مكتبه: “نحن نضرب حزب الله بشدة كل يوم وسنصل أيضا إلى حالة الاستعداد الكامل للقيام بأي إجراء مطلوب في لبنان أو التوصل إلى اتفاق من مركز قوة. نفضل التوصل لاتفاق لكن إذا أجبرنا الواقع فسنعرف كيف نقاتل”.

وفي السياق، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في الحوش بقضاء صور جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل القيادي الميداني في “حزب الله” نعمة ناصر، وعنصر لـ”حزب الله” من المنصوري محمد غسان خشاب.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “القائد الذي تم اغتياله في صور كان مسؤولاً عن وحدة “عزيز” وهي الوحدة المسؤولة عن القطاع الغربي بأكلمه في جنوب لبنان”.

والقيادي في حزب الله نعمة ناصر هو من بين أعلى ثلاث قيادات في حزب الله يتم اغتيالها، بعد قائد قوة الرضوان وسام حسن طويل.

وقالت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية”: “إن المستهدف مسؤول ميداني كبير في حزب الله، ويوازي في منصبه القيادي أبو طالب الذي اغتالته إسرائيل قبل أسابيع”.

وفي الأسابيع الأخيرة، ومع تعثر محادثات وقف إطلاق النار في غزة، تزايدت المخاوف من التصعيد على جبهة لبنان.