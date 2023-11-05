الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
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ارتفاع وتيرة المواجهات على الحدود اللبنانية.. واسقاط مسيرة إسرائيلية

منذ 13 ثانية
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احتدم القصف المتبادل بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، واستهدفت إسرائيل سيارة مدنية في جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وأعلن إعلام “حزب الله” أن مقاتليه استهدفوا آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع بياض بليدا بالصواريخ الموجهة و”وقوع طاقمها بين قتيلٍ وجريح”.

وأقدم عناصر من الحزب على “استهداف موقع مسكاف عام بالصواريخ الموجهة والأسلحة ‏المناسبة، ودمروا قسماً من تجهيزاته الفنية والتقنية، كما تم استهداف موقع الضهيرة بالصواريخ وقذائف المدفعية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة، بحسب إعلام الحزب.‏

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الحزب استهدف مواقع الجيش الإسرائيلي في “بياض بليدا” و “المالكية” عند حدود ‎عيترون و”مسكاف عام” عند حدود بلدة ‎العديسة.

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