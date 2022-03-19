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ارتياح خليجي لخطوات الحكومة اللبنانية.. اليكم التفاصيل

19 - مارس - 2022
اعلام دول الخليج

اعلام دول الخليج

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جرى إتصال بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد جرى خلاله البحث في العلاقات اللبنانية – الكويتية والمسعى الكويتي لاعادة العلاقات اللبنانية – الخليجية الى طبيعتها.

وخلال الاتصال، أبدى الوزير الكويتي إرتياحه الى الخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات بين لبنان ودول الخليج متمنيا “أن يصار الى اعادة الامور الى طبيعتها قريبا”.

بدوره شكر رئيس الحكومة دولة الكويت على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ومساندته خصوصا في الاوقات الصعبة”. كما نوّه” بالمساعي الطيبة التي يبذلها وزير خارجية الكويت لاعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى مسارها الصحيح”.

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