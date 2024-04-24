ارسلان استقبلت المرشح لرئاسة الجمهورية ملحم البستاني.. اليكم التفاصيل

إستقبلت رئيسة “طاولة حوار المجتمع المدني” حياة ارسلان، اليوم، المرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية الدكتور ملحم البستاني، ترافقه مديرة العلاقات العامة في لجنة “رواد لبنان” الإعلامية مريم بيضون، وذلك في دارتها في قصر الأمير فيصل مجيد إرسلان- عاليه، وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان، وسبل التعاون لخدمة الوطن.

وأشار البستاني خلال اللقاء إلى أن “لبنان اليوم يخوض مرحلة صعبة، والبداية الحقيقية لبناء الدولة وقيامة الوطن، انتخاب المجلس النيابي خارج القيد الطائفي، وانتخاب المحافظين ورئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى مباشرة من الشعب، لتتحقق الإستقلالية التي يطالب بها الجميع”.

واستعرض البستاني برنامجه للانتخابات الرئاسية، وشرح توجهاته وخطة عمله لخروج البلد من أزماته، كما قدم البستاني لارسلان نسخة من كتابه “من الديمقراطية العددية إلى ديمقراطية الكفاءة”.

بدورها أشادت ارسلان “بجهود ملحم ووطنيته”، ورحبت “بالتعاون لما فيه خير لمصلحة الوطن والمواطن”، متمنية له “التوفيق والنجاح في مسيرته الرئاسية الوطنية”.

وأثنى البستاني على جهود ارسلان وتمنى لها دوام التوفيق والصحة الكاملة.