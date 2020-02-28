ارشادات هامة لتفادي انتشار الـ”كورونا” في لبنان

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صدر عن وزارة الصحّة البيان التالي:

بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، وتفادياً لانتشار مرض الـ”كورونا” في لبنان وللحد من التعرض للفيروسات، تنصح وزارة الصحة العامة الالتزام بالارشادات التالية:

– غسل اليدين جيداً وباستمرار باستعمال الماء والصابون

– تجنب لمس عينيك او فمك بأيدي غير مغسولة

– تغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس باستخدام منديل ورقي ثم رميه وغسل اليدين فوراً

– تجنب التقرب من أي شخص يعاني من الحمى والسعال

– تجنب استهلاك المنتجات الحيوانية الغير مطهية

– ارتدي الكمامة عند التعاطي مع شخص مريض و حتى عند زيارة المركز الصحي للعلاج.

أما إذا كنت تعاني من حرارة مرتفعة وسعال وصعوبة في التنفس، وكنت قد سافرت خلال 14 يوم قبل ظهور المرض إلى الصين (أو أي من البلاد الأخرى التي سجلت فيها إصابات بفيروس الكورونا)، يجب عليك الحصول على الرعاية الطبية فوراً، والاتصال بالمركز الصحي او المستشفى قبل زيارته واعلمهم عن العوارض وتاريخ سفرك.لحماية الاخرين، إغسل يديك باستمرار وضع كمامة طبية على وجهك.

اما بما يتعلق بالحجر المنزلي:

إذا كنت قادم من بلد سجلت فيه حالات كورونا أو احتكيت مع حالة كورونا مثبتة او محتملة من واجباتك تجاه نفسك وعائلتك والمجتمع انو تعزل نفسك في حجر منزليل مدة 14 يوم

– عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة الأخرى أو المناسبات الاجتماعية.

– يجب البقاء في غرفة جيدة التهوئة مع نافذة يمكن أن تكون مفتوحة، منفصلة عن الآخرين في المنزل.

– لشراء طعام أو دواء – أطلب من الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو السائقين توصيل المواد عند باب منزلك أو غرفتك.

– إغسل يديك تكراراً باستخدام الصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل.

– يجب عدم إستقبال الزوار.

– يجب أن يكون لديك حمام أو مرحاض منفصل.

– يجب وضع نفاياتك في كيس من القمامة البلاستيكية، ثم ربطها في كيس آخر ورميها.

– لا تشارك الأكواب أو أدوات الأكل أو المناشف أو أغطية السرير مع أي شخص آخر.