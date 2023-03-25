ازمة تأجيل التوقيت الصيفي مستمرة.. ولا التزام!

لايزال قرار الحكومة حول تأجيل التوقيت الصيفي يشكل ازمة في البلاد، وسط رفض كبير من العديد من الجهات الحزبية والمؤسسات.

هذا وقد أفادت الـLBCI بأنها ستستمر على التوقيت العالمي وسوف تقدم ساعتها ساعة عند منتصف هذه الليلة.

وأشارت الـmtv إلى أنها لن تلتزم بقرار تأجيل تعديل التوقيت الصيفي وستلتزم بتعديله عند منتصف هذه الليلة اعتراضاً على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

بدوره، أعلن موقع IMLebanon أنه لن يلتزم بقرار تأجيل تعديل التوقيت الصيفي وسيلتزم بتعديله عند منتصف هذه الليلة تماشيا مع الالتزامات العالمية.