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ازمة كهرباء جديدة تستغرق ايام.. والتغذية تعود بدءاً من الاحد

21 - أبريل - 2022
العتمة في شوارع بيروت

العتمة في شوارع بيروت

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صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي:

“إلحاقًا ببيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 19/04/2022، وبما أنّ معمليّ الزهراني ودير عمار هما المعملان الحراريان الوحيدان اللذان لا يزالا موضوعين في الخدمة، كونه يتم شهرياً توريد شحنة واحدة فقط من مادة الغاز أويل لا تتعدى حمولتها //40,000// ± 10٪ طن متري تقريباً كحد أقصى لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك بموجب إتفاقية التبادل العراقية، وحيث أنّ خزين مادة الغاز أويل قد نفد كلياً في معمل الزهراني، ما أدى إلى وضعه قسرياً خارج الخدمة ظهر اليوم، وحيث أنّ الناقلة البحرية «ELANDRA OAK» المحملة فقط بكمية تبلغ حوالى //40,900// طن متري من مادة الغاز أويل، من المرتقب أن تتوجه لترسو قبالة مصب معمل دير عمار بعد ظهر اليوم، على أن تباشر بتفريغ حمولتها سرعان ما تقوم شركات الرقابة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط بأخذ العينات من على متنها، وإجراء الفحوصات المخبرية عليها بمختبرات «Bureau Veritas» – دبي، للتأكد من ثمّ من مطابقة مواصفاتها على أثر ورود النتيجة، الأمر الذي سيستغرق بضعة أيام، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنّه من المرتقب أن تعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجا إلى ما كانت عليها (أي بحدود 450 ميغاواط)، بدءاً من يوم الأحد الواقع فيه 24/04/2022”.

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