اساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين: لا عودة للتعليم

أكدت لجنة الاساتذة في الدوام المسائي لغير اللبنانيين، في بيان، انها مستمرة بحراكها “ولا عودة للتعليم”، مشيرة الى “ان موضوع قبض المستحقات بالدولار او ما يوازيهم بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف المتداول به بشكل عام ليس للتباهي به أمام الرأي العام ولا لزخرفة بياناتنا إنما حق مشروع إعترفت به الجهات المانحة وبقي أن تكرسه لنا جهاتنا المسؤولة من وزير تربية ومدير عام ورئيسة وحدة التعليم الشامل عبر تعميم جريء وعادل يتم من خلاله فصل الدوامين الصباحي عن المسائي، فلسنا بمتعاقدين ولا تطبق علينا قوانين التعاقد وإمتيازاته”، مؤكدة “اننا حالة خاصة مرتبطة بوجود النازحين السوريين وتمويلهم الأممي وبمجرد عودتهم ينتهي الدوام المسائي”.

وتابعت اللجنة في بيانها: “لقد فوجئنا وفجعنا بقرار تعليق الإضراب من قبل الرابطة، هذا الكيان التربوي الذي اعتقدنا أنه سيبقى معنا جنبا إلى جنب حتى إستكمال النضال وتحقيق المطالب، فالغبن يطالنا جميعا، والدولار من حقنا وحقهم”.

وختم البيان: “اللجنة قد أجمعت على الإستمرار في الاضراب وتدين ما أقدمت عليه الرابطة من تسخيف لحقوق الاساتذة والإستهتار بمطالبهم المحقة”.