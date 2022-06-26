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اسامة سعد لصوت الناس: لن نمنح الحكومة الثقة.. ونريد حكومة بصلاحيات تشريعية

منذ 45 دقيقة
النائب أسامة سعد

النائب أسامة سعد

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طالب النائب أسامة سعد بحكومة بصلاحيات تشريعية تشمل الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “موازين القوى في واقعنا السياسي الحالي لا تسمح بتحقيق انجازات في مراكز السلطة وما يمكننا ان نقوم به هو تأدية اداء تشريعي ورقابي مختلف الى حين الوصول لتعديل موازين القوى بما يسمح لنا بالاتيان بحكومة وفريق انقاذي قادر على الانجاز “.

واشار الى ان “التكتلات الطائفية المهيمنة على القرار هي التي تشكل حكومات وهي المسؤولة عن كل الاوضاع التي وصلنا اليها”.

وقال: “لن نمنح الحكومة الثقة لأننا نريد حكومة غير تلك التي يشكلونها اليوم فنحن نريد حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية”.

وشدد على اننا “في مرحلة دقيقة وخطيرة وعلى الجميع ان يقدم تنازلات ويجب التفكير بطريقة توصلنا الى الخلاص”، معتبرا ان “لا حلّ الا بانتقال سلمي وآمن”.

وقال: “نريد حكومة تجري الانتقال بصلاحيات تشمل الجانب الاقتصادي والمالي والاجتماعي عبر شبكة امان اجتماعي لأن الناس لم تعد قادرة على التحمل “.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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