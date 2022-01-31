استئناف عملية استبدال قوارير الغاز

استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض رئيس مجلس إدارة معمل SIGMA لصناعة قوارير الغاز رباح جابر، في مكتبه في الوزارة، وتم البحث في “عملية استبدال قوارير الغاز التي بدأت بناء على توصية نيابية من لجنة الأشغال العامة والطاقة عام 2015، والتي كانت توقفت السنة الماضية بسبب الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار وسعر الحديد”.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة بأن “فياض أجرى مفاوضات أسفرت عن تحديد السعر ب28.5 دولار، بعدما توصلت إلى ثلاثين دولارا بعد المفاوضات، أي بخفض بلغ دولاراً ونصف دولار عن سعر كل قارورة غاز سيتم استبدالها، الأمر الذي يشكل وفرا على المواطنين يبلغ مليوني ومئتي ألف دولار استنادا إلى توصية لجنة الأشغال النيابية، التي كانت قدرت العدد الاجمالي بأربعة ملايين قارورة استبدل منها ثلاثة ملايين و200 ألف قارورة”.

وأشار إلى أن “فياض وقع اليوم على قرار استئناف عملية استبدال القوارير القديمة، حماية للسلامة العامة ودرءا لأي خطر يمكن أن يحصل في المستقبل على أن تبدأ عملية الاستبدال صباح الغد”.

وإلى ذلك، شكر فياض ل”جابر تعاونه وتفهمه لدقة الوضع، في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي أثمر هذا التخفيض الذي يصب في مصلحة المستهلك”.