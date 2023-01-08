الأحد 15 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 8 يناير 2023 |
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استثمار أراضي "الأوقاف" محور بحث بين الغزاوي ولحود

منذ 46 دقيقة
المفتي علي الغزاوي

المفتي علي الغزاوي

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أعلن مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، خلال لقائه مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، أنه يتابع مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان استثمار الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف في لبنان لتحقيق الأمن الغذائي.

وفيما جرى خلال اللقاء عرض لأوضاع القطاع الزراعي في لبنان، شكر الشيخ غزاوي المدير العام لويس لحود والوفد المرافق على زيارتهم وأشاد بجهود وبمناقبية لحود في خدمة القطاع الزراعي في البقاع وفي كل لبنان.

كما أكد المفتي غزاوي على دعم أزهر البقاع لخطوات لحود لمساعدة المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، وعلى التعاون مع وزارة الزراعة لتفعيل استثمار الاراضي الزراعية التابعة للاوقاف الاسلامية في البقاع.

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