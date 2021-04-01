استجواب بدري ضاهر مجددا بملف "أمير الكابتاغون"

علم صوت بيروت إنترناشونال أن مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر، قد مثل اليوم أمام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل بوسمرا، الذي استجوابه للمرة الثانية بحضور وكيله المحامي جورج الخوري، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم “هدر واختلاس المال العام، ومخالفة قانون الجمارك”، من خلال قرار رفع حظر السفر عن الأمير عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود الذي لقب ب”أمير الكابتاغون”، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بجرم حيازة المخدرات وترويجها، وأنهى مدة محكوميته في السجن، والسماح له بمغادرة الأراضي اللبنانية، قبل تسديد قيمة الغرامة الجمركيّة المترتبة عليه، والبالغة حوالي 60 مليون دولار أميركي.

وأرجأ القاضي أبو سمرا الجلسة الى يوم الخميس المقبل، حيث تعهد ضاهر بإبراز مستندات تتعلق بهذه القضية.