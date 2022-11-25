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استحداث صندوق للشكاوى في وزارة الاتصالات

منذ 29 دقيقة
وزارة الاتصالات

وزارة الاتصالات

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:

يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم إعلام المواطنين اللبنانيين عن استحداث صندوق للشكاوى في وزارة الاتصالات داعيًا إياهم الى عدم التواني عن تقديم الشكاوى المتعلقة بكافة القطاعات التي تديرها الوزارة (البريد، واوجيرو، والخلوي، والانترنت)، على ان يقوم طاقم متخصص بمتابعتها مع الجهات المعنية وحلها بأسرع وقت بما يخدم المواطن.

وتؤكد وزارة الاتصالات دعمها لكافة المطالب التي تتلقاها والتي تهدف تحسين خدمات قطاع الاتصالات والبريد، بما يحقق مصلحة المواطن.

وتؤكد الوزارة أن أبوابها مفتوحة للجميع، وهي تستقبل شكاوى المواطنين عبر طرق مختلفة منها الخط الساخن 1775 الذي تم تخصيصه لتلقي الشكاوى وهي دائما حاضرة لأي استفسار او استيضاح او شكوى.

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