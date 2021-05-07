استخدم منزله كمخزن لتوضيب المخدّرات فوقع بقبضة الأمن

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدرات، توافرت معلومات لها حول تخزين كمية من المخدرات داخل منزل في إحدى مناطق المتن، من قبل أحد موزعي المخدرات في المحلة المذكورة.

نتيجة الإستقصاءات والتحريات التي أجرتها قطعاتها المختصة، توصلت الى معرفة هوية الموزع وتحديد مكان اقامته في محلة المنصورية، ويدعى:

ا. م. (مواليد عام 1993، لبناني)

بتاريخ 3-5-2021 وفي المحلة المذكورة، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه على متن سيارته نوع “كيا” تم ضبطها، وبتفتيشه والسيارة عثر بحوزته على /15/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين وهاتف خلوي.

وبعد مداهمة منزله، جرى ضبط كمية من المواد المخدرة المخزنة في داخله، عبارة عن:

/56/ مظروفاً بداخلها مادة الكوكايين.

/13/ علبة بلاستيكية تحتوي مادة باز الكوكايين.

/56/ حبة مخدرة.

/31/ قطعة من حشيشة الكيف.

مبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بتخزين المخدرات داخل منزله، بحيث يقوم بتوزيعها على المروجين في مناطق المتن.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء إشارة القضاء.