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استدعاء القاضية غادة عون الى جلسة تحقيق الاثنين

منذ 39 دقيقة
غادة عون

غادة عون

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علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، استدعى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وعضو تجمع “متحدون” المحامي رامي عليق، الى المثول أمامه في قصر العدل في بيروت لاستجوابهما بالدعوى المقامة ضدهما من رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL (سوسيتيه جنرال) أنطوان صحناوي، بجرائم القدح والذم والتحقير وبث أخبار كاذبة ضده.

وأفاد مصدر قضائي أن قبلان “أرسل مذكرة تبليغ الى القاضية عون في مكتبها في قصر العدل في بعبدا، كما طلب من نقابة المحامين في بيروت إعطاء الإذن لملاحقة عليق واستجوابه كمدع عليه في القضية”.

وتقدم صحناوي بواسطة وكيله القانوني بدعوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد عون وعليق على خلفية إصدار القاضية المذكورة بلاغ بحث وتحر بحقه رغم أنها استدعته للادلاء بإفادته كشاهد في الملف الذي تلاحق فيه عدد من الصرافين بجرم التلاعب بقيمة العملة الوطنية، وقبلها بحضور المحامي عليق الاستجوابات أمامها، خصوصا جلسات الاستماع الى الشهود، والسماح له بطرح الأسئلة عليهم وهو أمر يخالف قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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