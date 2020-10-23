بالفيديو- استشارات التأليف انطلقت… ميقاتي: لتشكيل حكومة اختصاصيين

غداة تكليفه تأليف الحكومة الجديدة، بدأ الرئيس سعد الحريري الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب قرابة الساعة الواحدة والربع.

واستهلّها بلقاء في ساحة النجمة، ضمّه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان جال على المجلس متفقدا اياه بعيد تفجير 4 آب.

بعد ذلك التقى الحريري الرئيس نجيب ميقاتي الذي قال بعد الاجتماع “تباحثنا والحريري في شكل الحكومة القادمة وأعطيت رأيي بضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين يكون فريقها متناغما لان امامنا تحديات كبيرة منها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والحريري يدرك هذه المهام، وتحدثنا عن معالجة ذيول انفجار المرفأ ووضع استراتيجية لكل المناطق، ووجوب أن يستمر التحقيق الجنائي في مؤسسات الدولة”.