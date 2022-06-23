استشارات نيابية سريعة في بعبدا... إليكم الحصيلة حتى الساعة!

انطلقت صباح اليوم الخميس الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس يكلف تأليف الحكومة الجديدة في قصر بعبدا واللافت أنها تمرّ بسرعة.

فقاطع النائب أشرف ريفي الاستشارات النيابية معتبراً أنه في ظل منظومة الخراب والعهد المستعد لحرق البلد لمصلحة الصهر، وإن تحالف السلاح والفساد يجدد نفسه بوقاحة، وهو بمثابة نيرون لبنان.

وقال: “سأبقى الى جانب كل السياديين النزهاء الأحرار لإنقاذ وطننا الغالي من هذه المنظومة التي استرهنت لبنان و دمرته. حمى الله لبنان”.

– النائب الياس بو صعب لم يسمّ أحداً

– تكتل الاعتدال الوطني سمّى الرئيس نجيب ميقاتي

– كتلة نواب الكتائب سمت نواف سلام

– التكتل الوطني المستقل سمى ميقاتي

– النائب تيمور جنبلاط باسم كتلة اللقاء الديمقراطي سمّى نواف سلام

– كتلة جمعية المشاريع سمت ميقاتي

– كتلة الجماعة الاسلامية سمت ميقاتي

– كتلة الوفاء للمقاومة سمّت ميقاتي

– كتلة شمال المواجهة سمّت السفير نواف سلام

– تكتل الجمهورية القوية لم يسمّ أحداً

– النائب جميل السيد لم يسم أحداً

– النائب فؤاد مخزومي لم يسمّ أحداً

– النائب حسن مراد سمّى ميقاتي

– النائب جان طالوزيان سمّى ميقاتي

– النائب أسامة سعد لم يسمّ أحداً

– النائب عبدالرحمن البزري لم يسمّ أحداً

– النائب ميشال ضاهر لم يسمّ أحداً

– النائب جهاد الصمد سمّى الرئيس سعد الحريري

– النائب نعمة افرام لم يسمّ أحداً