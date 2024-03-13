الأربعاء 3 رمضان 1445 ﻫ - 13 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استشهاد القيادي في حركة "حماس" هادي مصطفى بقصف إسرائيلي استهدف سيارته

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 13 - مارس - 2024 11:57 صباحًا
A A A
طباعة المقال

أفادت مصادر أعلامية نقلاً عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، بسقوط شهيدَين في قصف إسرائيلي على سيارة على طريق صور – الناقورة جنوبي لبنان. وبيّنت المصادر بأن باستشهاد القيادي في حركة “حماس” هادي مصطفى بقصف إسرائيلي استهدف سيارته قرب مفرق الحوش على طريق صور – الناقورة جنوب لبنان.

وجاءت الاعتداءات الإسرائيلية بعيد إعلان “حزب الل”ه إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية رداً على قصف طال ليلاً محيط مدينة بعلبك.

ويسجل على نحو شبه يومي قصف متبادل عبر الحدود بين جيش الاحتلال و”حزب الله”، منذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل و”حماس” في السابع من أكتوبر الماضي.

    المزيد من أخبار لبنان

    وفد الخزانة الأميركية يبدي قلقه من دخول لبنان "اللائحة الرمادية" وعزله عالمياً ومصرفياً!
    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان وتقتل اثنين
    هل تعود الأمطار الأسبوع المقبل؟

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    بالفيديو.. ضربتها بوحشية حتى فقدت الوعي
    رامز جلال من برنامجه الرمضاني
    فيديو.. "رامز جاب من الآخر" ترند قبل عرض أولى حلقاته
    "الخد المصفوع" تتسبب بإقفال مدارس في زحلة