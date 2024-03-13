استشهاد القيادي في حركة "حماس" هادي مصطفى بقصف إسرائيلي استهدف سيارته

أفادت مصادر أعلامية نقلاً عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، بسقوط شهيدَين في قصف إسرائيلي على سيارة على طريق صور – الناقورة جنوبي لبنان. وبيّنت المصادر بأن باستشهاد القيادي في حركة “حماس” هادي مصطفى بقصف إسرائيلي استهدف سيارته قرب مفرق الحوش على طريق صور – الناقورة جنوب لبنان.

وجاءت الاعتداءات الإسرائيلية بعيد إعلان “حزب الل”ه إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية رداً على قصف طال ليلاً محيط مدينة بعلبك.

ويسجل على نحو شبه يومي قصف متبادل عبر الحدود بين جيش الاحتلال و”حزب الله”، منذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل و”حماس” في السابع من أكتوبر الماضي.