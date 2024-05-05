استشهاد عائلة لبنانية بغارة إسرائيلية على ميس الجبل.. وحزب الله يقصف كريات شمونة

قال الدفاع المدني اللبناني ومصادر أمنية (الأحد 5-5-2024) إن أربعة أفراد من عائلة واحدة استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في بلدة بجنوب لبنان.

وأضافوا أن العائلة قُتلت في قرية ميس الجبل التي شهدت دمارا واسع النطاق جراء تبادل إطلاق النار المستمر بين إسرائيل وحزب الله.

حزب الله يرد

على الفور، أعلن حزب الله عن إطلاق “عشرات” من صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة كريات شمونة في شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية ردا على ذلك.

وقال مراسل صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “كريات شمونة تهتز، اتصل بي السكان الخائفون… هذه حرب استنزاف لكل شيء، وسكان الشمال، نحو 80 ألفاً منهم نزحوا، حتى هذا الصباح لا يعرفون متى سيتمكنون من العودة، وحتى اليوم لا تمنح الحكومة أي توقعات أو وعود أو أمل للمستقبل”.

وقُتل أكثر من 250 من عناصر حزب الله و75 مدنيا في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر تشرين الأول، بحسب مصادر أمنية. وتقول مصادر إسرائيلية إن إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل أدى إلى مقتل نحو عشرة جنود وعدة مدنيين.