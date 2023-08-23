الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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استشهاد عنصرين من الجيش اللبناني إثر تحطم طوافة عسكرية

منذ ساعة واحدة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أعلن الجيش اللبناني أنه تحطمت طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة ثالث.

يذكر أنه تعرضت طوافة عسكرية تابعة للجيش اللبناني لحادث طارئ أدى إلى سقوطها في منطقة بحمدون في محافظة جبل لبنان.

وعلى الفور قامت قوات من الجيش بضرب طوقٍ أمنيّ في مكان سقوط الطائرة، في وقتٍ تتولى فيه فرق الإسعاف والدفاع المدني عملية إخماد النيران التي اندلعت في المكان الذي يتضمن أشجاراً كثيفة.

وقد اشتعلت نيران ضخمة في منطقة سقوط المروحية العسكرية، بينما أشارت مصادر إلى استشهاد  عسكرييّن اثنين وفقدان آخر.

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