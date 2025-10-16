الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
كهرباء لبنان.. استعادة الكهرباء في الجنوب بعد إصلاح أعطال خطوط النقل المتضررة

آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2025 4:31 مساءً
مؤسسة كهرباء لبنان

مؤسسة كهرباء لبنان

أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” أنها، “وعطفا على بيانها السابق بتاريخ 11/10/2025، وبعد الجهود الحثيثة من قبل فرق الصيانة العائدة للمؤسسة، تمكنت ظهر هذا اليوم الواقع فيه 16/10/2025 من تصليح كافة الأعطال التي طالت منشآتها نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية فجر يوم السبت الماضي الواقع فيه 11/10/2025، وتحديدا خط النقل الرئيسي 220 ك.ف زهراني – صور، وأعادت وضعه في الخدمة، لكي تعود التغذية الكهربائية الى ما كانت عليه قبل حصول هذه الإعتداءات في كافة مناطق الجنوب.

أما خط النقل 66 ك.ف زهراني – مصيلح فهو خارج الخدمة، بسبب سقوط أحد أبراجه بنتيجة العدوان الإسرائيلي المذكور، ولذلك سوف تتطلب إعادته الى الخدمة وقتا أطول، غير أنه لا يؤثر على التغذية الكهربائية نظرا لوجود ثلاثة خطوط رديفة تحل مكانه.

وستتابع المؤسسة إعلام المواطنين بأية مستجدات على هذا الصعيد في بيانات لاحقة”.

