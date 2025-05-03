استعداداً للانتخابات البلدية في جبل لبنان.. الحجار يشرف على تسليم صناديق الاقتراع

يشرف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في مبنى الوزارة، على عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة التي انطلقت بسلاسة فجر اليوم السبت بمواكبة من قوى الأمن الداخلي، وذلك استعدادا لإنطلاق العملية الانتخابية في محافظة جبل لبنان صباح يوم غد الأحد في الرابع من أيار.

يشرف الوزير الحجار من غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في الوزارة، على تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة التي انطلقت فجر اليوم السبت بمواكبة من قوى الأمن الداخلي، استعدادا لإنطلاق العملية الانتخابية في محافظة جبل لبنان صباح يوم غد الأحد pic.twitter.com/gizjwAcaAW — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 3, 2025