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استعداداً للانتخابات البلدية في جبل لبنان.. الحجار يشرف على تسليم صناديق الاقتراع

منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 3 - مايو - 2025 7:59 صباحًا
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يشرف على تسليم صناديق الاقتراع

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يشرف على تسليم صناديق الاقتراع

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يشرف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في مبنى الوزارة، على عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة التي انطلقت بسلاسة فجر اليوم السبت بمواكبة من قوى الأمن الداخلي، وذلك استعدادا لإنطلاق العملية الانتخابية في محافظة جبل لبنان صباح يوم غد الأحد في الرابع من أيار.

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