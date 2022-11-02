استعداد جزائري لمدّ لبنان بالفيول أويل

أفادت مصادر قناة الـ”LBCI” بأنّ “الجزائر أبدت استعداداها لمد لبنان بالفيول أويل”، كما المساعدة بأي خطط مستقبلية بشأن الكهرباء والتنقيب عن الغاز.

يُذكر أنّ وزير الطاقة والمناجم ​الجزائر​ي محمد عرقاب، التقى نظيره وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ​وليد فياض​ في مقر الوزارة في الجزائر بحضور سفير لبنان في الجزائر محمد حسن وسفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركايبي.

وتطرق البحث الى امكانية التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة والمناجم لا سيما في موضوع المحروقات وانتاج ​الكهرباء​ وتسيير المنظومة الكهربائية، وفي مجال تسويق الغاز و​المنتجات​ البترولية.

واستعرض الجانبان فرص التعاون والاستثمار في مجال المناجم وتصنيع الإطارات اللبنانية في الجزائر وتبادل الخبرات والتجارب وفق الاحتياجات، وتم الإتّفاق على تنظيم لقاءات عمل بين فريقي الوزارتين لترجمة ما تم بحثه.