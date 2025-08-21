الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استعداد للتعاون البحري مع الجيش... رجّي: ألمانيا تدعم التمديد لليونيفيل

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي

A A A
طباعة المقال

كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي على حسابه عبر منصة “إكس”: “في إطار الجهود والمساعي المستمرة التي تقوم بها وزارة الخارجية والمغتربين لضمان التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لعام آخر، استقبلت اليوم السفير الألماني كورت جورج شتوكل-شتيلفريد الذي أبدى دعم بلاده الكامل لموقف لبنان بخصوص تمديد ولاية اليونيفيل، وأكد استعداد ألمانيا لمساندة الجيش اللبناني والتعاون معه، لا سيّما في المجال البحري.

واطلعت من المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا على النشاطات والعمل الذي تقوم به منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في الشأن الإنساني في لبنان، ولا سيّما في ما يتعلق بملف النزوح السوري.”

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الشباب والرياضة
    بعد حادثة جونية… وزارة الشباب والرياضة تعدّل القوانين الخاصة بالطيران الشراعي
    سجن - تعبيرية
    مفرزة بعلبك القضائيّة توقف بمكمن مُحكم مطلوبًا للقضاء بجرائم متنوّعة
    حسام زكي
    زكي بعد لقائه سلام: نؤيد بسط الدولة اللبنانية سيادتها على جميع أراضيها

    الأكثر قراءة

    البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
    هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
    البطريرك الراعي: المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران.. وقرار الحكومة واضح
    عناصر تابعين لحزب الله
    "غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية