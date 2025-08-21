استعداد للتعاون البحري مع الجيش... رجّي: ألمانيا تدعم التمديد لليونيفيل

كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي على حسابه عبر منصة “إكس”: “في إطار الجهود والمساعي المستمرة التي تقوم بها وزارة الخارجية والمغتربين لضمان التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لعام آخر، استقبلت اليوم السفير الألماني كورت جورج شتوكل-شتيلفريد الذي أبدى دعم بلاده الكامل لموقف لبنان بخصوص تمديد ولاية اليونيفيل، وأكد استعداد ألمانيا لمساندة الجيش اللبناني والتعاون معه، لا سيّما في المجال البحري.

كما التقيت سفير جمهورية أوكرانيا رومان هورياينوف الذي أعرب عن تأييد بلاده قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة.

واطلعت من المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا على النشاطات والعمل الذي تقوم به منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في الشأن الإنساني في لبنان، ولا سيّما في ما يتعلق بملف النزوح السوري.”