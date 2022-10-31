استعدوا... أمطار وثلوج في اليومين المقبلين

تؤثّر كتل هوائية رطبة على لبنان اليوم ولغاية الاربعاء يرافقها انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال لتساقط أمطار محلية عموما وتتساقط ثلوج على القرنة السوداء وبعض جبال المكمل بين الثلاثاء والاربعاء (٢٧٠٠متر وما فوق).

في تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٥ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٣ و ٢٠ درجة.

– الجو : قليل السحب الى غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية بعد الظهر

– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa

– الرؤية تسوء محلياً

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء : متقلب وغائم جزئيا مع تساقط امطار محلية تترافق مع برق ورعد والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٩ و ٢٤ درجة ساحلا ٩ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

الاربعاء : متقلب وغائم جزئيا مع تساقط امطار محلية تترافق مع برق ورعد والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٩ و ٢٣ درجة ساحلا ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.