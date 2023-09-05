استعدوا.. التغذية ستتضاءل مع بداية تشرين الأول

أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنني لا أزال متمسكاً بباخرة الفيول اليوم وغداً ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو من اتصل بي وطلب ردها لأن لا حل آخر نتيجة عدم فتح الاعتماد كما قال وهذا حصل قبل التداول بموضوع الإخبار الذي سمعنا عنه في الاعلام.

وقال فياض في حديث عبر “mtv”: “الكهرباء ليست أولوية عند ميقاتي ومصرف لبنان ولا صحة لما يحكى عن خلاف بيني وبين كمال حايك الذي اتوجه له بالمعايدة بمناسبة عيد ميلاده والجهة السياسية التي سمتني لم تتبرأ مني وكل ذلك شائعات”.

وأضاف: “لست متأكداً من موضوع الإخبار بحقي ومن يتهمني فلينظر الى نفسه قبل اتهامي والاتهامات بالعمولات مشبوهة بتوقيتها ومستعد للحضور امام القضاء وابراز كل المستندات والفيول ارتفع سعره ما يعني الخسارة بحال أردنا شراء الباخرة نفسها اليوم”.

وتابع: “مستعد لإجراء مناقصة ثانية والتغذية ستتضاءل مع بداية تشرين الأول لأن المخزون من الفيول العراقي معرض للنضوب وما لم يؤدِّ ذلك للعتمة الشاملة فإن ضعف التغذية سيؤثر على المرافق العامة”.