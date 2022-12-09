الجمعة 15 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 9 ديسمبر 2022 |
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استعدوا... دولار السوق السوداء إلى ارتفاع

منذ ساعة واحدة
الدولار

الدولار

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توقّع الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور جاسم عجاقة، استمرار ‏ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، لافتاً إلى أن ‏التركيبة الاقتصادية وتركيبة الفساد الموجودة في البلاد جعلت من ‏ارتفاع الدولار واحد في المئة، ما سينعكس من 5 إلى 10 في المئة ‏على أسعار السلع على المواطن ولا سيما في ظل التغيرات الآنية ‏وسط التخبط في الشغور الحكومي والرئاسي وغياب الأجهزة الرقابية ‏للدولة‎.‎

واعتبر في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أن سعر الصرف مرتبط ‏بالنمو الاقتصادي في البلاد، ولكن العامل الوحيد الذي يمكن أن يوقف ‏هذا التدهور هو تدخل مصرف لبنان، عن طريق إما تجديد السوق ‏بالليرة اللبنانية أو عبر إجبار التجار على دفع الضرائب كاش بالليرة ‏اللبنانية‎.‎

كما شدّد عجاقة على ضرورة إقرار مشروع قانون الكابيتال ‏كونترول، والذي يضمن حماية القطاع المصرفي من الدعاوى ‏الخارجية وليس لحمايته‎.‎

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