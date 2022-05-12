استعدوا.. طقس حار بانتظارنا

يؤثر طقس ربيعي مستقر ومعتدل على لبنان اليوم وغداً مع استقرار بالحرارة التي تكون معتدلة نهاراً ومائلة الى البرودة قليلاً ليلاً خصوصاً جبلاً، كما تؤثر كتل حارة على لبنان يومي السبت والاحد مع رياح مغبرة.

تفاصيل طقس اليوم الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و٢٥ درجة بقاعا بين ٨ و٢٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و٢٠ درجة.

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح: غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس معتدل قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح بين ١٦ و٢٦ درجة ساحلا وبين ١٠ و٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.

السبت: طقس حار جاف وغائم بسحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٩ و٣١ درجة ساحلا وبين ١٤ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س يتخلل الجو طبقات من الغبار.