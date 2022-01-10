الأثنين 7 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 10 يناير 2022 |
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استعدوا.. كتل هوائية باردة ورطبة ابتداء من الخميس

منذ ساعة واحدة
الطقس

الطقس

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يسيطر طقس مستقر مع انخفاض بدرجات الحرارة على لبنان ويستمر لغاية يوم الاربعاء ومن المتوقع ان يتأثر لبنان بكتل هوائية باردة ورطبة بدءا من يوم الخميس.

طقس اليوم الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و١٧ درجة بقاعا بين ٣ و١٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ٦ و١١ درجة.
٢- الجو: غائم جزئيا
٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة
من ٣٠ الى ٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: طقس مستقر غائم جزئيا يتحول قليل السحب فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٨ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و١١درجة وبقاعا بين ٣ و١٢ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ١٥ و ٢٠كم/س.

الاربعاء: طقس مستقر قليل السحب يتحول الى غائم جزئيا بعد الظهر فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٩ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و١٣ درجة وبقاعا بين ٥ و١٥ درجة، الرياح جنوبية غربية تنشط بعد الظهر سرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.

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