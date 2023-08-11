استعدوا لأشد موجة حر للموسم متوقعة بدءًا من الغد

ما زال طقس صيفي معتاد يؤثر على لبنان ويترافق مع درجات الحرارة ما دون المعدلات الموسمية بقليل فيما يستمر تدفق التيارات الغربية، ما يؤدي إلى إرتفاع الرطوبة وتشكل السحب والضباب خاصة في فترات بعد الظهر.

وموجة الحر الأشد لهذا الصيف متوقعة بدءًا من يوم غد السبت لكنها قصيرة الفترة أي تستمر ٣ أيام، وعلى ما يبدو، التأثير الكبير من حيث إرتفاع الحرارة سيكون جبلًا وبقاعًا، فيما ساحلًا يكون الطقس حار بطبيعة الحال والرطوبة تزيد من الشعور بالحر الشديد.

وفي التفاصيل:

الجمعة:

١- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ١٦ و٣٧ بقاعًا وبين ١٧ و ٢ على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو غائم جزئيًا ويتشكل الضباب جبلًا

٣- الرياح ضعيفة شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٥٠ و٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة

السبت: قليل السحب وحار جدًا، الحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٧ و٣٥ ساحلًا وبين ٢٢ و٣٠ بقاعًا وبين ٢٤ و٣٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلًا شمالية شرقية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

الأحد: غائم جزئيًا وحار جدًا، الحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٩ و٣٦ ساحلًا وبين ٢٦ و٤٢ بقاعًا وبين ٢٧ و٣٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلًا شمالية شرقية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س