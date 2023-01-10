استعدوا لثلوج كانون!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع حتى بعد ظهر يوم الخميس، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز بين ايطاليا واليونان مصحوب بكتل هوائية باردة والذي يقترب تدريجياً فيتحول الطقس الى ممطر ويستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع. معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيًّا إلى غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، يتحول ليلا الى قليل الغيوم.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الخميس: غائم جزئيًّا بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبدأ بالإنخفاض التدريجي والملموس اعتبارا من بعد الظهر، حيث تتكاثف الغيوم وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة في المناطق الجنوبية، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

الجمعة: غائم جزئيًّا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وامطار متفرقة تشتد غزارتها مع نشاط للخلايا الرعدية اعتبارا من المساء وحتى صباح السبت، ويتدنى مستوى الثلوج إلى ما دون 1500 متر.

– الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 1 الى 13 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,43.

– ساعة غروب الشمس: 16,49.