استعدوا لجدول أسعار المحروقات غداً.. ارتفاع كبير!!

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام” انه “منذ صدور آخر جدول لاسعار المحروقات الثلثاء الماضي، توزع البضائع على اساس 15 في المئة بالدولار الاميركي على سعر 28000 ليرة، بينما تجاوز سعر صرف الدولار الـ31 ألفا”، وقال: “هذا الامر تدمير وافلاس للمؤسسات والموزعين وأصحاب المحطات، وكذلك للمواطن اللبناني الذي يموت كل يوم مئة مرة بسبب غلاء الاسعار”.

وطالب ابو شقرا “المسؤولين وخصوصا حاكم مصرف لبنان، بالتدخل السريع لوقف ارتفاع سعر صرف الدولار”، سائلا عمن “يقف وراء ارتفاعه الجنوني”، وقال: “ليكفوا عن هذا الموضوع رأفة بالمواطن والمؤسسات والوطن”.

وأعلن أن “جدول الاسعار سيصدر غدا، وسيلحظ ارتفاعا في سعر البنزين والمازوت والغاز بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار”، مؤكدا باسم الموزعين “تأييدهم لتحرك يوم الخميس، لافتا الى أنهم “بدورهم سيتوقفون عن توزيع المحروقات لان مطالب اتحادات النقل محقة وهي مطلب كل مواطن لبناني”.