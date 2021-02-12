استعدوا لطقس عاصف ومثلج ابتداءً من الثلاثاء

تستقر الاحوال الجوية لغاية ظهر يوم الثلاثاء المقبل، ليصل لاحقاً، طقس عاصف ومثلج من المتوقع ان يضرب لبنان بدءاً من بعد ظهر يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل، إلا ان التفاصيل يمكن تأكيدها قريباً مع اقتراب الفترة الزمنية واكتمال المعطيات التي ما زالت متغيرة.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الجمعة :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ٣و ١٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١٣ درجة

٢- الجو قليل السحب اجمالا مع وشكل ضباب

٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

السبت : قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٥ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٤ درجات