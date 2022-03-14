استعدوا للأسوأ.. مفاجأتان صادمتان قريباً في السوبرماكت

حذر نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد من أن “السوبرماكات قد تصل الى مرحلة عدم قبول الدفع بالبطاقات المصرفية في الايام المقبلة في حال لم يتم إيجاد حلّ لهذه الازمة”، معتبراً ان الموطن والسوبرماكات هم ضحايا شدّ الحبال بين الحكومة والمصرف المركزي.

ولفت فهد، في حديث إذاعي إلى ان “الحل للرجوع عن القرار الاخير الذي يفرض على المستهلك دفع نصف الفاتورة نقداً، يكمن في مسارين: الاول ان يسمح مصرف لبنان للسوبرماركات باستخدام الاموال من البطاقات المصرفية لشراء المواد، اما المسار الثاني فهو ان تتراجع باقي القطاعات عن قرار عدم قبض الاموال باستخدام هذه البطاقات كي تتوزع على القطاعات كافة وليس فقط على السوبرماركات”.

وفي سياق تداعيات الازمة الاوكرانية، اوضح فهد ان الاسعار سترتفع نتيجة ارتفاع اسعارها عالمياً بالاضافة الى ارتفاع اسعار النفط، وبالتالي ارتفاع كلفة شحنها الى لبنان، واصفاً الوضع بالصعب جداً.