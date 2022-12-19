الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
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استعدوا للأمطار والثلوج ابتداءً من الأربعاء!

منذ 6 دقائق
الطقس

الطقس

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يؤثر مرتفع جوي حالياً على لبنان بطقس مستقر ويستمر اليوم وغدا وتبقى درجات الحرارة فوق المعدلات، لتتغير مع امطار متفرقة متوقعة بين مساء الاربعاء والخميس المقبل وثلوج خفيفة على الجبال وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٣ درحة، بقاعا بين ٧ و ٢٠ ، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١١ و ١٩
٢- الجو : مشمس يتخلل الجو سحب عالية
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محليا بسبب الضباب
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الثلاثاء: مستقر ومشمس والحرارة وتتراوح بين ١٥ و ٢١ درحة ساحلا وبين ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س

الاربعاء : يتحول بعد الظهر الى غير مستقر مع امطار متفرقة وثلوج ليلاً على ٢٠٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٣ و ١٩ درحة ساحلا وبين ٤ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

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