استعدوا للأمطار والرياح والعواصف الرعدية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة تكون غزيرة خصوصا فترة بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 90 كلم/س في شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى ما يقارب الـ4 امتار.

يحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول في بعض المناطق. يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 2000 ثم يتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلامس ال 1700متر مساء شمال البلاد. ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي دافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر اليوم الثلاثاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا ورياح شديدة تتجاوز ال90 كلم/س تؤدي الى طقس ماطر، على ان يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من ظهر يوم الخميس .

معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية، فيما معدلات شهر كانون الاول ما بين 13 و21 درجة مئوية)

ملاحظة: نحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول في بعض المناطق

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة صباحا ثم تعود لتنخفض بشكل ملحوظ وسريع ابتداء من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي، حيث تنشط الرياح وتشتد لتصل الى ما يقارب 70 كلم/س يرتفع معها موج البحر ويحذر من تطاير لوحات الاعلانات على الطرق. تهطل امطار متفرقة خفيفة مساء مع احتمال حدوث عواصف رعدية، ويتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة تكون غزيرة خصوصا فترة بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 90 كلم/س في شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى ما يقارب ال 4 امتار. يحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول في بعض المناطق. يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 2000 ثم يتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلامس ال 1700متر مساء شمال البلاد. ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا مع امطار خفيفة في الفترة الصباحية، يتحول بعد الظهر تدريجيا الى قليل الغيوم حيث يستقر الطقس مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل على الساحل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 11 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة، في الداخل من 8 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا ، تتحول تدريجيا بعد الظهر إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 20و 50 كلم/س تشتد احيانا لتصل الى 70 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40و 80%

– حال البحر: مائج الى هائج اعتبارا من المساء ويصل ارتفاع الموج الى حدود ال4 امتار اعتبارا من الغد، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 761ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,25

– ساعة غروب الشمس: 16,29