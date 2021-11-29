استعدوا للعواصف ابتداءً من الثلاثاء

يسيطر على لبنان طقس مستقر مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق المعدلات، يليه منخفض جوي ممطر منتصف ليل يوم غد الثلاثاء وينحسر فجر الخميس، وسيعبر المنخفض سريعاً فوق منطقتنا ويكون قصير المدّة (حوالي ٣٠ ساعة) يترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة، رياح قوية وثلوج على الجبال.

وفي تفاصيل طقس الايام المقبلة:

الاثنين :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٧ درجة بقاعا بين ١٠ و٢٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٢ و٢٣ درجة

٢- الجو: غائم جزئيا بسحب عالية

٣- الرياح: شمالية غربية تنشط جبلاً ٢٠ – ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

الثلاثاء: مستقر نهارا وغائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٨ و٢٩ درجة، من ١٠ الى ٢٥ درجة بقاعا و من ١٣ الى ٢٣ درجة على ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية قوية خاصة جبلاً ٣٠-٦٠كم/س يتحول الطقس متقلب منتصف الليل مع احتمال امطار محلية

الاربعاء: غير مستقر وعاصف خاصة شمالا وتتساقط امطار رعدية غزيرة احياناً وفي بعض المناطق وتترافق مع تساقط حبات البرد فيما تتساقط الثلوج نهارا على ٢٢٠٠ متر وتتدنى ليلاً الى حدود ١٨٠٠ متر تخف الامطار مساءً، الحرارة تنخفض بشكل كبير وتتراوح ساحلا بين ١٤ و١٩ درجة، من ٦ الى ١٥ درجة بقاعا ومن ٧ الى ١٣ درجة على ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية قوية خاصة شمال البلاد وفي الداخل ٤٠-٧٠كم/س وتلامس ١٠٠كم/س على الجبال الشاهقة.