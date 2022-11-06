استعدوا للمنخفض الجوي... أمطار طوفانية وثلوج

أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوّية عبر صفحته على “فيسبوك” ان منخفضا جوّيا عملاقا ذات فعالية عالية يضرب ‏اليونان اليوم الاحد بأمطار طوفانية، يتّجه تدريجياً نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وسيبدأ تأثيره على لبنان وساحل سوريا ‏اعتباراً من ظهر الاثنين ويبقى تأثيره على المنطقة لعدة ايام، بسبب الكتل الرطبة المسيطرة على المتوسط والتي ستغذّي المياه ‏الاقليمية السورية واللبنانية بالرطوبة فتزيد من نسبة الهطولات فوق الساحل والجبال الغربية كدرجة أولى‎.‎

وأضاف: “يترافق الوضع مع نزول قطبي بارد على طبقة 700‏hpa ‎ما يوازي ارتفاع 3000 متر، فتتدنى درجات الحرارة لتلامس -‏‏2، ما يؤدّي الى تساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 2600 متر، وسيتحوّل الطقس الى بارد خلال الاسبوع المقبل‎”.

طقس اليوم الأحد: مشمس وصافي مع ارتفاع خفيف بدرجات الحرارة بسبب هبوب رياح شرقية تنقلب الى جنوبية غربية صباح ‏الاثنين بحيث يبدأ تأثير المنخفض الجوي على لبنان ظهراً والذي سيتمركز فوق المياه الاقليمية بشكل ملحوظ، بحيث ستكون امطاره ‏غزيرة على الساحل والجنوب والجبال الغربية ومشحون بالعواصف الرعدية والصواعق وحبات البرَد بخاصة بين مساء الاثنين ‏وصباح الثلاثاء‎.‎

تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ يوم الثلاثاء وتتساقط الثلوج على قمم الجبال التي تعلو 2600 متر، ويستمر تساقط الامطار بشكل محلّي ‏يوم الأربعاء بحيث تنقلب الرياح الى شرقية.

تصل نسبة العواصف الرعدية بين بعد ظهر الاثنين وصباح الثلاثاء الى 80‏‎%‎

الحرارة على الساحل ليوم الاحد: 26 نهاراً و21 ليلاً‎ ‎

في البقاع: 23 نهاراً و11 ليل

على الجبال 1200 متر: 22 نهاراً و10 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 13 نهاراً و6 ليلاً

الرياح: شرقيك ضعيفة سرعتها بين 5 و15 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1016‏hpa

الرطوبة: 70‏‎ %‎

حالة البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة المياه 27 درجة‎.‎