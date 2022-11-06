استعدوا للمنخفض الجوي... أمطار طوفانية وثلوج

أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوّية عبر صفحته على “فيسبوك” ان منخفضا جوّيا عملاقا ذات فعالية عالية يضرب اليونان اليوم الاحد بأمطار طوفانية، يتّجه تدريجياً نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وسيبدأ تأثيره على لبنان وساحل سوريا اعتباراً من ظهر الاثنين ويبقى تأثيره على المنطقة لعدة ايام، بسبب الكتل الرطبة المسيطرة على المتوسط والتي ستغذّي المياه الاقليمية السورية واللبنانية بالرطوبة فتزيد من نسبة الهطولات فوق الساحل والجبال الغربية كدرجة أولى.
وأضاف: “يترافق الوضع مع نزول قطبي بارد على طبقة 700hpa ما يوازي ارتفاع 3000 متر، فتتدنى درجات الحرارة لتلامس -2، ما يؤدّي الى تساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 2600 متر، وسيتحوّل الطقس الى بارد خلال الاسبوع المقبل”.
طقس اليوم الأحد: مشمس وصافي مع ارتفاع خفيف بدرجات الحرارة بسبب هبوب رياح شرقية تنقلب الى جنوبية غربية صباح الاثنين بحيث يبدأ تأثير المنخفض الجوي على لبنان ظهراً والذي سيتمركز فوق المياه الاقليمية بشكل ملحوظ، بحيث ستكون امطاره غزيرة على الساحل والجنوب والجبال الغربية ومشحون بالعواصف الرعدية والصواعق وحبات البرَد بخاصة بين مساء الاثنين وصباح الثلاثاء.
تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ يوم الثلاثاء وتتساقط الثلوج على قمم الجبال التي تعلو 2600 متر، ويستمر تساقط الامطار بشكل محلّي يوم الأربعاء بحيث تنقلب الرياح الى شرقية.
تصل نسبة العواصف الرعدية بين بعد ظهر الاثنين وصباح الثلاثاء الى 80%
الحرارة على الساحل ليوم الاحد: 26 نهاراً و21 ليلاً
في البقاع: 23 نهاراً و11 ليل
على الجبال 1200 متر: 22 نهاراً و10 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 13 نهاراً و6 ليلاً
الرياح: شرقيك ضعيفة سرعتها بين 5 و15 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1016hpa
الرطوبة: 70 %
حالة البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة المياه 27 درجة.